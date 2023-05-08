Умрет в бункере: известный астролог рассказал, от какой болячки может не стать путина

По прогнозам Влада Росса, российский диктатор не доживет до конца президентского срока

Известный украинский астролог Влад Росс предсказал скорую кончину президента страны-агрессорши россии владимира путина.

По прогнозам специалиста, российский кровавый диктатор не проживет и года. Об этом Влад Росс заявил в интервью "Главреду". Скорее всего, кончина путина произойдет до 7 мая следующего года, то есть до конца президентского срока.

Также астролог заявил, что президент рф может пережить покушение в мае или июне 2023 года, но это все равно не спасет его от печальной судьбы. Росс рассказал, чем болеет путин.

"Он все равно умрет – его убьет рак. У путина четвертая стадия рака, метастазы повсюду, и скоро он будет неспособен передвигаться. Потому так нагло в россии постоянно подсовывают народу двойника – именно он разъезжал по Мариуполю, Геническу, Херсонской области. путин все время сидит в бункере, там, видимо, он и умрет", – заявил астролог.

Ранее украинский экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что ожидает россию в будущем. По его словам, рф уйдет под воду как Титаник. Также таролог Людмила Хомутовская ответила, пойдет ли путин на новое наступление.