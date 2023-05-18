В россии на школьницу набросились из-за "украинских косичек": история продолжилась неожиданно

По словам парикмахера, это салатовый и синий цвета и они не имеют отношения к украинскому флагу

В Ханты-Мансийском автономном округе россии в городе Пыть-Ях директор школы заявила в полицию на мать девочки, которой в волосы вплели канекалоны в цветах украинского флага, также у нее был выбрит знак "Инь-ян", но директор усмотрела в нем символ запрещенного в рф батальона "Азов". После этого неизвестные начали угрожать терактами и требовать уволить директора школы.

Из-за сообщения с угрозами терактов накануне в городе Пыть-Ях были эвакуированы школа, детский сад и суд. пишет 86.ru.

В письме есть и требование уволить директора школы №1 Ирину Котову, которая заявила в полицию на семью ученицы из-за косичек. В волосы девочки был вплетен канекалон (искусственный материал, имитирующий волосы), по мнению директора, похожий на "цвета украинского флага".

Девочка занимается футболом, и, по словам мамы, выбрала прическу под цвет своих бутсов

"Требуем ее выгнать за 1–2 дня или же в понедельник в школу нагрянем с автоматами и перестреляем всех, кто против Украины, например, ряженое шобло — юнармию. К тому же, школа заминирована, как и другие школы и детские сады города, администрация, отделы полиции, военкомат и суд", — написали неизвестные в письме.

Как рассказали родители, некоторые классы перевели на дистанционное обучение, а также отменили городское собрание, которое должно было пройти в школе №1. В то же время, полиция уже провела проверку по заявлению директора, и не имеет претензий к семье школьницы с яркими косичками.

Кто именно угрожает взрывами и расстрелами, неизвестно, не исключено, что это провокация, призванная выставить украинцев и тех, кто поддерживает Украину, радикалами и "террористами".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Госдуме предлагают отправлять на войну бездомных собак, которых следует обучить "всяким разным навыкам".