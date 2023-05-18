В россии на школьницу набросились из-за "украинских косичек": история продолжилась неожиданно
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По словам парикмахера, это салатовый и синий цвета и они не имеют отношения к украинскому флагу
В Ханты-Мансийском автономном округе россии в городе Пыть-Ях директор школы заявила в полицию на мать девочки, которой в волосы вплели канекалоны в цветах украинского флага, также у нее был выбрит знак "Инь-ян", но директор усмотрела в нем символ запрещенного в рф батальона "Азов". После этого неизвестные начали угрожать терактами и требовать уволить директора школы.
Из-за сообщения с угрозами терактов накануне в городе Пыть-Ях были эвакуированы школа, детский сад и суд. пишет 86.ru.
В письме есть и требование уволить директора школы №1 Ирину Котову, которая заявила в полицию на семью ученицы из-за косичек. В волосы девочки был вплетен канекалон (искусственный материал, имитирующий волосы), по мнению директора, похожий на "цвета украинского флага".
"Требуем ее выгнать за 1–2 дня или же в понедельник в школу нагрянем с автоматами и перестреляем всех, кто против Украины, например, ряженое шобло — юнармию. К тому же, школа заминирована, как и другие школы и детские сады города, администрация, отделы полиции, военкомат и суд", — написали неизвестные в письме.
Как рассказали родители, некоторые классы перевели на дистанционное обучение, а также отменили городское собрание, которое должно было пройти в школе №1. В то же время, полиция уже провела проверку по заявлению директора, и не имеет претензий к семье школьницы с яркими косичками.
Кто именно угрожает взрывами и расстрелами, неизвестно, не исключено, что это провокация, призванная выставить украинцев и тех, кто поддерживает Украину, радикалами и "террористами".
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