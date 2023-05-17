Как "мобик", но функционал побольше: в россии хотят отправлять бездомных собак на войну

Собак планируют обучить "всяким разным навыкам"

В российской армии видимо проблема колоссальных потерь стоит настолько остро, что нехватку "рабочих рук" там теперь хотят восполнять "рабочими лапами". Для этого в Госдуме предлагают отправлять на войну бездомных собак.

Об этом сообщает издание The Moscow Times, ссылаясь на заявление депутата Госдумы от Якутии Федота Тумусова.

Так, депутат додумался, что наравне с "мобиками" на войну можно отправлять еще и бездомных собак, которых следует обучить "всяким разным навыкам". И не удивительно, ведь в голове у россиянина созрел план, наделяющий животных чуть ли не большим функционалом, чем у рядового мобилизованного. По его мнению, собак нужно научить, например, помогали раненым и в разминировании.

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам… Крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону "СВО" — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют. И как показывает опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах", — сказал Тумусов.

В материале отмечается, что заявление депутата последовало на фоне обсуждения Госдумой поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", которые наделяют регионы правом усыплять бродячих собак.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генштаб озвучил "юбилейные" цифры потерь оккупантов.

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