Як "мобік", але функціонал побільше: в росії хочуть відправляти бездомних собак на війну

Собак планують навчити "різним навичкам"

В російській армії мабуть проблема колосальних втрат стоїть настільки гостро, що нестачу "робочих рук" там тепер хочуть заповнювати "робочими лапами". Для цього у Держдумі пропонують відправляти на війну бездомних собак.

Про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на заяву депутата Держдуми від Якутії Федота Тумусова.

Так, депутат додумався, що нарівні з "мобіками" на війну можна відправляти ще й бездомних собак, яких слід навчити "різним навичкам". І не дивно, адже в голові у росіянина дозрів план, що наділяє тварин чи не більшим функціоналом, ніж у самих мобілізованих. На його думку, собак треба навчити, наприклад, допомагали пораненим та у розмінуванні.

"У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різним навичкам… Великих і агресивних собак кінологи навчили б і направили їх до зони "СВО" — нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь. І як показує досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах", — сказав Тумусов.

У матеріалі наголошується, що заява депутата була на тлі обговорення Держдумою поправок до закону "Про відповідальне поводження з тваринами", які наділяють регіони правом присипляти бродячих собак.

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