200 тисяч є! Генштаб озвучив "ювілейні" цифри втрат окупантів

Ворог не зупиняється і кидає своїх солдатів в м'ясорубку війни заради власних загарбницьких цілей

Генштаб ЗСУ звітує про подолання наступного рубежу в кількості вбитих росіян в Україні — 200 тисяч осіб. На це знадобилося пів року — про 100 тисяч вбитих окупантів звітували в грудні 2022.

Окрім 200590 ліквідованих окупантів, кількісний приріст яких за добу склав 610 осіб, вражаюче виглядають і втрати ворога в інших категоріях. Серед них:

танків ‒ 3771

бойових броньованих машин ‒ 7365

артилерійських систем – 3166

засоби ППО ‒ 318

крилаті ракети ‒ 982 (+9),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6067.

Втрати ворога в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські втрати убитими та пораненими можуть бути ще вищими — в США повідомляли про більшу кількість, однак наголосили, що ще стільки ж перебувають на території України. Мова про 200 тисяч ворогів. Однак в росії вважають втрати меншими. Навіть більш незалежні дослідження називають значно меншу кількість, щоправда, зазначають, що зниклих безвісти порахувати неможливо і в перелік ліквідованих їх не включали. Загалом більшість загиблих це або мобілізовані, або найманці на кшталт вагнерівців.