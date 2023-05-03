Втрати величезні, але залишилося ще багато: у США розповіли скільки окупантів перебуває в Україні

Мобілізація в росії допомогла частково закрити потреби росіян у солдатах

За американськими оцінками, росія під час вторгнення в Україну втратила від 200 до 250 тисяч солдатів, проте приблизно стільки ж все ще залишаються на окупованих територіях.

Як розповів голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв’ю Foreign Affairs, цифра втрат включає як убитих, так і поранених.

"Можливо, понад 200 тисяч — можливо, 250 000, велика кількість російських втрат, убитих і поранених", — сказав він.

За його словами, російський диктатор володимир путін спробував відновити втрати на фронті через мобілізацію резервістів і залучив на фронт ще близько 300 тисяч людей.

Таким чином, каже Міллі, на окупованій частині України все ще перебуває близько 200 тисяч російських військових, які мають проблеми з керованістю, навчанням, озброєнням та оснащенням.

"Але вони там є", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явилася інформація, що під час бойових дій в Україні було ліквідовано понад 10 тисяч кадировців.

Крім того, величезні втрати також зазнала ПВК "Вагнер", яка в одних боях за Бахмут могла втратити 20-30 тисяч осіб.