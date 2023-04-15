На кожного загиблого — майже чотири поранених: опубліковано нові дані про втрати росії на війні

Стало відомо, скільки росія втратила на війні в Україні

Загальні втрати росії на війні в Україні можуть перевищувати 200 тисяч людей. Йдеться як про загиблих, так і про тих, хто вибув з ладу через поранення чи смерть або зник безвісти.

Розслідування про реальні втрати Росії провели журналісти ВВС у співпраці з виданням "Медіазону".

За даними журналістів, третина з ліквідованих за останні два тижні — найманці ПВК "Вагнер" та мобілізовані росіяни. Виходить, що до початку повномасштабної війни Україні вони жодним чином не належали до армії окупантів.

Журналісти зазначають, що вбитими росія могла втратити 41 тисячу окупантів, а загальні втрати (по росії) становлять щонайменше 184 000 чоловік.

У своєму розслідуванні автори матеріалу відштовхувалися від спостережень Центру військово-морського аналізу США. Там йдеться, що на кожного загиблого російського військового припадає в середньому близько трьох з половиною поранених.

Цікаво, що до зазначеної кількості знешкоджених окупантів не входять представники так званих "народних міліцій" "ДНР" і "ЛНР", а це ще як мінімум 8 тисяч загиблих і понад 5 тисяч зниклих безвісти.

"Навіть якщо враховувати тільки публічно доступні дані, загальні втрати росії можуть перевищити 54 тисячі людей загиблими", — зазначають журналісти.

При цьому вони звертають увагу на те, що зараз неможливо встановити хоча б ймовірну кількість військових, які зникли безвісти.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ, на ранок 15 квітня ворог втратив понад 180 тисяч солдатів.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни в страху перед мобілізацією почали переписувати на дружин авто та квартири.