Відправляли на забій: росія втратила на війні до 90% елітного спецназу

окупанти втратили на війні майже всіх спецназівців

На війні в Україні могли бути ліквідовані до 90% особового складу спецпідрозділів ГРУ. Це могло стати наслідком того, що росія відправляла їх у бій як звичайну піхоту.

Про це йдеться у "секретних документах" Пентагону, опублікованих Washington Post.

У злитих у мережу матеріалах наводяться звіти американських розвідників. У них йдеться, що командування російської армії з перших днів війни використовувало спецпідрозділи у прямих бойових зіткненнях із ЗСУ.

Таким чином, окупанти сподівалися підтримувати темп наступу. Ще одна причина таких дій — недовіра регулярної армії росії.

У матеріалах Пентагону також зазначається, що через великі втрати у росії тепер немає можливості використовувати спецназ в секретних неконвенційних операціях. Щоб відновити боєздатність підрозділів, піде понад 10 років.

Водночас, російські ЗМІ підтверджують великі втрати в рядах частин ГРУ. За даними джерела, найбільші втрати серед спецназівців росія зазнала у перші півроку війни, після чого їх перестали відправляти на найгарячіші напрямки.

Також ми повідомляли, що в Міноборони України озвучили співвідношення втрат ЗСУ та росіян.