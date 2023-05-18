У росії інша реальність: глава Держдуми назвав англійську мову мертвою

Росіян закликають вивчати мови міжнаціонального спілкування

Голова Держдуми рф в’ячеслав володін, який погрожував Заходу за постачання зброї Україні, зробив нову абсурдну заяву. Цього разу вона стосується мови. Він заявив, що англійська мова мертва і закликав вчити китайську.

Про це він сказав сьогодні, 18 травня, на засіданні Ради Парламентської асамблеї Організації Договору про колективну безпеку, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Коли наш товариш озвучує послання, і ми його розуміємо, тому що можемо розмовляти мовою міжнаціонального спілкування, це дуже важливо. Давайте вивчатимемо свої національні мови, мови міжнаціонального спілкування, китайську мову. Англійська — це мертва мова. Все, час минув", — зазначив володін, коментуючи виступ російською мовою надзвичайного та повноважного посла КНР Се Сяоюна.

Він також додав, що Китай є яскравим прикладом збереження культури та традицій.

"Ми зворушені тим, що надзвичайний і повноважний посол звернення це зачитав мовою, яку ми всі розуміємо. Ми постараємося зробити те саме", — сказав голова Держдуми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Пекін направив до України та Росії спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея, щоб обговорити можливість врегулювання війни.