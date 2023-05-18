Китайський посланник зустрівся із Зеленським: ЗМІ розповіли, що пообіцяв переговорник

Лі сказав Зеленському, що "від кризи немає панацеї" і додав, що Китай допомагатиме Україні "в рамках своїх можливостей"

У ході свого візиту до України спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей зустрівся не лише з главою МЗС Дмитром Кулебою, а й із президентом України Володимиром Зеленським.

Звіт про зустріч опубліковано Міністерством закордонних справ Китаю, повідомляє Bloomberg.

Лі сказав Зеленському, що "від кризи немає панацеї", а припинення війни вимагатиме від усіх сторін "зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів". Він додав, що Китай допомагатиме Україні "в рамках своїх можливостей". Що відповів на це президент України, не повідомляється. Також немає підтвердження українською стороною самого факту зустрічі Лі Хуея із Зеленським.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін пообіцяв направити в Україну свого посланця після того, як поговорив із Зеленським по телефону. Це була перша розмова двох лідерів відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Лі, який очолює делегацію, — колишній посол у Москві. У ході свого європейського турне він також відвідає Польщу, Францію та Німеччину та Брюссель.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що візит спеціального представника КНР до Києва відбувся 16-17 травня. Він зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб обговорити співпрацю України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.