Китайский посланник встретился с Зеленским: СМИ рассказали, что пообещал переговорщик

Ли сказал Зеленскому, что "от кризиса нет панацеи" и добавил, что Китай будет помогать Украине "в рамках своих возможностей"

В ходе своего визита в Украину специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй встретился не только с главой МИД Дмитрием Кулебой, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отчет о встрече был опубликован Министерством иностранных дел Китая, сообщает Bloomberg.

Ли сказал Зеленскому, что "от кризиса нет панацеи", а прекращение войны потребует от всех сторон "укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров". Он добавил, что Китай будет помогать Украине "в рамках своих возможностей". Что ответил на это президент Украины не сообщается. Также нет подтверждения украинской стороной самого факта встречи Ли Хуэйя с Зеленским.

Напомним, Си Цзиньпин пообещал направить в Украину своего посланника после того, как поговорил с Зеленским по телефону. Это был первый разговор двух лидеров с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение.

Ли, возглавляющий делегацию, — бывший посол в Москве. В ходе своего европейского турне он также посетит Польшу, Францию и Германию и Брюссель.

Ранее "Телеграф" сообщал, что визит специального представителя КНР в Киев состоялся 16-17 мая. Он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить сотрудничество Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.