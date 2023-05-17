Китайский переговорщик встретился Кулебой в Киеве: что известно

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй прибыл в Украину с официальным визитом после того, как 26 апреля Владимир Зеленский и Си Цзиньпин поговорили по телефону. Среди прочего обсудили сотрудничество Китая и Украины, а также роль КНР в в реализации Формулы мира Президента Украины.

Об этом сообщает МИД Украины.

Визит специального представителя КНР в Киев состоялся 16-17 мая. Он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить сотрудничество Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Также обсудили вопрос прекращения войны россии в Украине. Дмитрий Кулеба подробно рассказал спецпредставителю КНР "о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины". Глава украинского МИД добавил, что Украине не будет принимать или рассматривать никакие предложения, которые включают в себя потерю некоторых территорий или замораживание войны.

Кроме того, министр иностранных дел Украины отмели важность участия Китая в реализации Формулы мира Президента Украины, Черноморской зерновой инициативе и обеспечении ядерной безопасности, а также в других международных иннициативах и усилиях.

Помимо темы войны представитель КНР и глава МИД Украины обсудили развитие двусторонних отношений между странами и договорились наращивать диалог в важных международных вопросах.

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