Именно Китай может подтолкнуть рф сесть за стол переговоров с украинцами

Будущее контрнаступление Вооруженных сил может проложить путь к переговорам между Украиной и россияне уже до конца 2023 года. В то же время, подтолкнуть москву сесть за стол переговоров с Киевом может помочь Китай. Такое предположение высказали несколько высокопоставленных чиновников США и Европы.

Об этом в понедельник, 8 мая, пишет в своем материале The Wall Street Journal, отметив, что об изменении мышления Запада, в том числе США, достаточно скептически относившиеся к активности со стороны Китая, может свидетельствовать готовность Пекина подтолкнуть россиян к переговорам с украинской стороной.

По словам собеседников, соответствующий подход может основываться на убеждении, что ни россия, ни Украина не способны продолжать войну до бесконечности, а готовность КНР сыграть роль в международных мирных переговорах еще должна подвергнуться проверке. В то же время американские чиновники не уверены, что россия готова вести переговоры о прекращении огня при президенте владимире путине.

Источники убеждены, что заинтересованность в переговорах сближает Штаты с некоторыми европейскими странами, желающими, чтобы российско-украинская война закончилась, или, как минимум, ее интенсивность была снижена. Предварительно обсуждение определенных решений может состояться уже в этом году.

Стоит отметить, что США, Великобритания и другие страны-союзницы Украины публично заявляют, что Киеву необходимо поддерживать полную победу над российской федерацией.

"Мы четко дали понять, что будем поддерживать Украину, когда она защищает свою страну от неспровоцированного вторжения россии, и эта поддержка будет продолжаться. К сожалению, мы не видим признаков того, что рф готовится прекратить свои нападения на украинский народ. Поэтому мы стремимся и дальше помогать Украине защищать ее народ от российской агрессии", – сообщил спикер Совета национальной безопасности США Адам Ходж.

Ранее "Телеграф" сообщал, как американский политик Генри Киссинджер заявил, что кризис в Украине близится к переломному моменту, подчеркнув, что видит в этом роль Китая.