Усадить Украину за стол переговоров с рф: стало известно, когда китайский посредник приезжает в Киев

Стала известна точная дата визита китайского дипломата в Киев

Китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй, которого КНР хочет сделать "посредником" в переговорах между Украиной и россией, прибудет в Киев во вторник, 16 мая.

Об этом пишет AFP.

Никаких подробностей визита французское агентство пока не сообщает.

Ранее о визите дипломата в Украину сообщали в МИД Китая, но там не называли точной даты приезда в Киев. Там отметили, что поездка направлена на обсуждение "политического урегулирования" войны в Украине.

Стоит напомнить, что во время своего турне китайский спецпредставитель также планирует посетить Польшу, Германию, Францию и россию.

О визите в Киев китайской делегации в апреле договорились китайский лидер Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский. Во время телефонного разговора глава КНР заявил, что хочет "способствовать мирным переговорам".

Напомним, что Ли Хуэй 10 лет занимал должность посла КНР в российской федерации. Там он проработал с августа 2009 по август 2019 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов в жесткой форме "нахеал" на тех, кто хочет заставить Киев начать переговоры с москвой.