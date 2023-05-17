Китайський переговорник зустрівся Кулебой у Києві: що відомо

Україна та Китай обсудили співпрацю країн та умови, при яких можливі перемовини з рф

Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей прибув до України з офіційним візитом після того, як 26 квітня Володимир Зеленський та Сі Цзіньпін поговорили телефоном. Серед іншого обговорили співпрацю Китаю та України, а також роль КНР у реалізації Формули миру Президента України.

Про це повідомляє МЗС України.

Візит спеціального представника КНР до Києва відбувся 16-17 травня. Він зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб обговорити співпрацю України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

Також було обговорено питання припинення війни росії в Україні. Дмитро Кулеба докладно розповів спецпредставнику КНР "про принципи відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України". Глава українського МЗС додав, що Україна не прийматиме та не розглядатиме жодні пропозиції, яка включатиме втрату деяких територій або заморожування війни.

Крім того, міністр закордонних справ України відзначив важливість участі Китаю у реалізації Формули миру Президента України, Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення ядерної безпеки, а також в інших міжнародних ініціативах та зусиллях.

Окрім теми війни, представник КНР та глава МЗС України обговорили розвиток двосторонніх відносин між країнами та домовилися нарощувати діалог у важливих міжнародних питаннях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Китай може підштовхнути росії сісти за стіл переговорів з українцями. Зацікавленість у переговорах зближує Штати з деякими європейськими країнами, які бажають, щоб російсько-українська війна закінчилася, або, як мінімум, її інтенсивність була знижена.