Посадити Україну за стіл переговорів з рф: стало відомо, коли китайський посередник приїжджає до Києва

Стала відома точна дата візиту китайського дипломата до Києва

Китайський спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей, якого КНР хоче зробити посередником у переговорах між Україною та росією, прибуде до Києва у вівторок, 16 травня.

Про це пише AFP.

Жодних подробиць візиту французька агенція поки не повідомляє.

Раніше про візит дипломата до України повідомляли у МЗС Китаю, але там не називали точної дати приїзду до Києва. Там наголосили, що поїздка спрямована на обговорення "політичного врегулювання" війни в Україні.

Варто нагадати, що під час свого турне китайський спецпредставник також планує відвідати Польщу, Німеччину, Францію та росію.

Про візит до Києва китайської делегації у квітні домовилися китайський лідер Сі Цзіньпін та президент України Володимир Зеленський. Під час телефонної розмови глава КНР заявив, що хоче "сприяти мирним переговорам".

Нагадаємо, що Лі Хуей 10 років обіймав посаду посла КНР у російській федерації. Там він пропрацював із серпня 2009 по серпень 2019 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данилов у жорсткій формі "наїхав" на тих, хто хоче змусити Київ розпочати переговори із москвою.