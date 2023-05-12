Китай направив до Києва і москви "посередника" у переговорах: він 10 років пропрацював у рф

Китай знову хоче стати посередником у переговорах між Україною та рф

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей запланував візити до росії та України, щоб обговорити можливість врегулювання російсько-української війни.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, візит відбудеться із 15 травня. Докладного розкладу поїздок китайського чиновника не публікують.

Відомо, що окрім росії та України, він також відвідає Німеччину, Польщу та Францію.

З посиланням на китайське Міністерство закордонних справ видання пише, що така поїздка є "зусиллям щодо сприяння мирним переговорам".

Зазначимо, що Лі Хуей із серпня 2009 по серпень 2019 року обіймав посаду посла КНР у росії.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого місяця пообіцяв направити свою делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам. Це була перша розмова двох президентів після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данилов у твердій формі висловився про тих, хто хоче затягнути Україну за стіл переговорів із росіянами. За його словами, це можливо лише за умов Києва.