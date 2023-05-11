"До того часу ми переможемо": Зеленський назвав строки завершення війни

Зеленський розповів, чи позначаться вибори у США на допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський не переймається чутками про те, що після президентських виборів у США допомога Вашингтона може помітно зменшитися.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю ВВС.

Як відомо, на тлі можливого звільнення Джо Байдена з посади президента США з’явилося багато чуток про те, що його наступник не так щедро допомагатиме ЗСУ.

Зеленський на це відповів, що на цей час Україна отримує підтримку від обох партій у Конгресі США.

Також український лідер натякнув, що війна в Україні може закінчитись ще до того, як вибори в США відбудуться. Зазначимо, що обирати нового президента у Штатах будуть у листопаді 2024 року.

"Хто знає, де ми будемо коли відбудуться вибори? Я вірю, що на той час ми переможемо", - сказав він.

Раніше Телеграф писав, що кандидат на посаду президента США Дональд Трамп знову дивно висловився про війну в Україні. Спершу він відмовився визнавати володимира путіна військовим злочинцем, а потім не зміг відповісти на запитання про те, чи вірить у перемогу Києва.