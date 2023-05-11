Допомоги Україні буде менше: Трамп знову дивно висловився про війну

Трамп не змінив своєї позиції щодо війни в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп продовжує дивно висловлюватись про Україну. Після слів про те, що володимир путін не військовий злочинець, він не зміг відповісти на питання про те, чи бажає перемоги українцям у війні.

Під час дебатів, трансляція яких пройшла на телеканалі CNN, Трамп тричі не дав чіткої відповіді на поставлене запитання про ймовірного переможця у війні.

"Я хочу, щоб вони перестали вмирати – і росіяни, і українці. І я зроблю це за 24 години", - сказав він.

Також Трамп висловив сподівання, що Європа вкладатиме в Україну більше грошей, щоб у цьому плані "вирівнятися зі США".

Водночас він зазначив, що, на його думку, Вашингтон передає надто багато допомоги для Києва.

За словами Трампа, у разі перемоги на виборах у 2024 році він "не зобов’язуватиметься надавати допомогу Україні".

"Ми роздаємо так багато озброєння, що ми зараз не маємо боєприпасів для себе. У нас брак боєприпасів для самих себе, тому що ми надто багато роздаємо", – сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що суд ухвалив остаточне рішення у скандальній справі проти Трампа.