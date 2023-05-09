Трамп домагався до журналістки: суд у США виніс рішення у скандальній справі
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Експрезидента США змусили виплатити п’ять мільйонів у скандальній справі
Колишнього президента США Дональда Трампа визнали винним у ще одній справі, цього разу про спробу зґвалтування журналістки Джин Керол у роздягальні універмагу на Манхеттені 1996 року.
Як пише CNN, загалом Трамп буде зобов’язаний виплатити журналістці 5 мільйонів доларів.
З цієї суми 2 мільйони будуть компенсацією за домагання, а ще три виплачені як компенсація за те, що він називав заяви Керол наклепом.
Так у своїх свідченнях Керол заявила, що інцидент стався у середині 90-х у роздягальні універмагу Bergdorf Goodman. При цьому вперше із цього приводу вона висловилася у 2019 році, коли Трамп був президентом. У відповідь на це він звинуватив журналістку у наклепі та бажанні привернути увагу до її книги.
Протягом кількох років справа нікуди не рухалася, поки минулого року в Нью-Йорку не було прийнято закону про дорослі жертви насильства, за яким постраждалим давали рік на подання позову.
Деталі інциденту Керол описувала у своїй книзі. За її словами, того дня вона робила покупки в магазині Bergdorf-Goodman у Нью-Йорку, коли Трамп підійшов до неї та розпочав розмову. Він попросив її допомогти обрати подарунок для знайомої жінки.
Журналістка стверджувала, що він відвів її до відділу спідньої білизни в магазині і попросив приміряти синє боді в примірювальній, а потім притиснув до стіни і протягом трьох хвилин здійснював дії сексуального характеру. При цьому, у матеріалах справи йдеться не про зґвалтування (rape), а про домагання (sexual abuse).
Після розголосу Трамп заявив, що ніколи не був знайомий з Керол і взагалі, що вона "не на його смак". При цьому тодішній президент США звинуватив журналістку у бажанні продати більше екземплярів своєї книги.
Варто зазначити, що напередодні Трампа визнали винним у тому, що він використав гроші з передвиборчого фонду, щоб заплатити за мовчання зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс.