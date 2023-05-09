Трамп домогался до журналистки: суд в США вынес решение по скандальному делу

Экс-президента США заставили выплатить пять миллионов по скандальному делу

Бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным по еще одному делу, на этот раз о попытке изнасилования журналистки Джин Кэрол в раздевалке универмага на Манхеттене в 1996 году.

Как пишет CNN, в общем итоге Трамп будет обязан выплатить журналистке 5 миллионов долларов.

Из этой суммы 2 миллиона будут компенсацией за домогательство, а еще три выплачены в качестве компенсации за то, что он называл заявления Кэрол клеветой.

Так в своих показаниях Кэрол заявила, что инцидент произошел в средине 90-х в раздевалке универмага Bergdorf Goodman. При этом впервые по этому поводу она высказалась в 2019 году, когда Трамп был президентом. В ответ на это он обвинил журналистку в клевете и желании привлечь внимание к ее книге.

В течение пары лет дело никуда не двигалось, пока в прошлом году в Нью-Йорке не был принят закон о взрослых жертвах насилия, по которому пострадавшим давали год на подачу иска.

Детали инцидента Кэрол описывала в своей книге. По ее словам, в тот день она делала покупки в магазине Bergdorf-Goodman в Нью-Йорке, когда Трамп подошел к ней и завязал разговор. Он попросил ее помочь выбрать подарок для знакомой женщины.

Журналистка утверждала, что он отвел ее в отдел нижнего белья в магазине и попросил примерить синее боди в примерочной, а потом прижал к стене и в течение трех минут осуществлял действия сексуального характера. Стоит отметить, что в материалах дела речь идет не об изнасиловании (rape), но о домогательстве (sexual abuse).

После огласки Трамп заявил, что никогда не был знаком с Кэрол и вообще, что она "не в его вкусе". При этом тогдашний президент США обвинил журналистку в желании продать больше экземпляров своей книги.

Стоит отметить, что накануне Трампа признали виновным в том, что он использовал деньги из предвыборного фонда, чтобы заплатить за молчание звезды фильмов для взрослых Сторми Дениэлс.