Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" — про надважливий чинник в майбутніх американських виборах

Чинний керівник США Джо Байден офіційно повідомив, що планує висунути свою кандидатуру від Демократичної партії на виборах президента у 2024 році.

Байден має як мінуси, так і плюси.

Серед мінусів – його вік (голові Білого дому зараз – 80 років, він найстарший президент США), невдачі демократів в економіці (хоч це і загальносвітова тенденція через ковід і розв’язану росіянами війну, але критики використовують цю проблему особисто проти Байдена та Демпартії).

Серед плюсів – величезний досвід, а також те, що протистояти йому, найімовірніше, буде 45-й глава Білого дому Дональд Трамп, який має найбільший рейтинг серед республіканців, але й – цілий букет звинувачень.

І хоч зараз Трамп має найбільші шанси виграти праймеріз (внутрішньопартійні вибори), ближче до виборів може статися так, що його до них і не допустять.

На цей момент шанси як Трампа, так і Байдена отримати другий президентський термін мають досить туманний вигляд. Але наймогутнішою перевагою Байдена може стати перемога України над росією. Це ідеологічне протистояння, битва демократичного світу з автократичним агресором. І для Байдена важливо, щоб Україна перемогла. Тим більше що таку перемогу він може покласти й у свою особисту скарбничку, адже США дуже потужно допомагають нам у боротьбі з агресором.

Тож роль України, українського питання, російсько-української війни та її результату – буде однією з основних на майбутніх американських виборах. Мабуть, уперше Україна стає таким геополітичним чинником. Не просто важливим, а надважливим.

Саме тому США за президентства Байдена зроблять все, щоб зламати хребет путінської – агресивної, авторитарної, такої, що загрожує всім і вся, – росії. І у військовому сенсі – під час нашого весняно-літнього наступу. І в економічному – посилюючи санкції, "наздоганяючи" тих, хто допомагає їх обминати.

Така потужна геополітична перемога точно зіграє на руку демократам загалом і Байдену особисто. Тим більше — після Афганістану багатомільярдні вливання в який і подальший безславний результат звідти американців і союзників зі швидким відновленням влади талібів вважається геополітичною поразкою США.