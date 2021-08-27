"Бенгазі" для Байдена: "здача" Афганістану серйозно вдарить по позиціях США, в тому числі в Україні

Після серії терактів в Кабулі, в яких 26 серпня загинули десятки людей, включаючи американських військових, президент США Джо Байден віддав наказ про розробку ударів по керівництву і об’єктам ІДІЛ в Афганістані і Пакистані.

Ситуацію в Афганістані, де представники "Талібану" стрімко захопили владу, проаналізував для "Телеграфа" директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик. Він також розповів, як ці події можуть позначитися на Адміністрації Байдена.

- Чи можна було прогнозувати розгул тероризму після масового виходу з Афганістану американців і союзників?

- Звичайно, це можна було прогнозувати. Важливий момент — серія терактів відбулася не після виходу американських військ і евакуації цивільних, а в процесі. Якби теракти були, коли там не залишалося західних військ, американців зокрема, це одне. А зараз трохи інший ракурс ситуації, враховуючи загибель американських військовослужбовців.

Зрозуміло, що в аеропорту неможливо було забезпечити потужну охорону. Адже це не військовий об’єкт. Американські солдати були уразливі. Але, думаю, процес виходу з Афганістану західних країн і їх прихильників прискориться. Вибух нагадав, що є серйозна небезпека. І в даний момент цю країну краще покинути.

Володимир Дубовик вважає, що евакуацію громадян можна було продумати краще

- Як події розвиватимуться далі?

- Американці підуть, Байден на це націлений. Залишилися лічені дні до дедлайну — 31 серпня. В якомусь сенсі Ісламська держава (ІДІЛ), яке провело теракти, у виграші при будь-якому розкладі. Завдано відчутного удару по американським військам і проамериканськи налаштованим громадянам. В якійсь мірі цей удар повинен підштовхнути закордонні війська до виходу. А якщо це може спровокувати їх залишитися (в помсту, щоб покарати винних), то це для ІДІЛ теж підходить. Є окупанти, можна з ними знову боротися, наносити по ним удари. Терористи завжди знаходять вигоди в ситуації хаосу.

- Як це може відбитися на Байдені?

- Абсолютно зрозуміло, що Байден і його Адміністрація несуть відповідальність за те, що так погано продумана логістика, організація виходу військ, евакуація цивільних. Останніх точно слід було вивозити з Афганістану до виведення військ. А так — в надзвичайних обставинах людей намагаються евакуювати. За два тижні тільки американці вивезли близько 100 тисяч осіб — це серйозна операція. Але очевидно, що все слід організувати куди краще.

Афганістан — це проблема, з якою Байдену доведеться мати справу, в тому числі на внутрішньополітичному рівні. Опоненти республіканці вже звинувачують главу Білого дому в тому, що його Адміністрація погано підготувала план виведення військ та вивезення мирних жителів. Це перетворюється в серйозний виклик. Не такий великий як нова хвиля коронавірусу, що накриває Штати, незважаючи на досить високі темпи вакцинації. Але разом з коронавірусом саме афганська проблема на найближчу перспективу буде визначати основні напрямки критики цієї Адміністрації.

- І що можуть зробити республіканці?

- Постараються влаштувати цій Адміністрації "другий Бенгазі". Мова про те, що в Лівії в 2012 році радикальні ісламісти атакували місію американського посольства. Тоді загинув ряд американських громадян, включаючи посла США в Лівії. І республіканці влаштували серйозну атаку на Адміністрацію Барака Обами в цілому і держсекретаря Хіларі Клінтон зокрема. Це згадували Клінтон і коли вона висувалася в президенти в 2016 році. У Конгресі була створена комісія щодо подій в Бенгазі, республіканці розслідували, хто винен в трагедії. Але нічого з цього тоді не вийшло. Так ось, зараз Кабул може перетворитися на новий Бенгазі. І республіканці будуть намагатися показати, що демократи знову, як кажуть в США, "упустили м’яч", втратили контроль над ситуацією.

Так що репутаційні ризики для Байдена є однозначно. Адже він позиціонує себе як дуже досвідчена людина, яка все прогнозує, все передбачає. У якого все під контролем. А при виведенні з Афганістану виявилося, що нічого не під контролем, абсолютно хаотична ситуація. Щось вдається налагодити, щось — ні. І це, звичайно, серйозний удар по Байдену. Хоч він сам ветеран, людина яка багато чого побачила у світовій політиці, під його початком працюють люди, які теж добре розуміють, як здійснюється американська зовнішня політика, тим не менш, вони явно щось недопрацювали, недоврахували, щось не прорахували в ситуації з Афганістаном. Тому ми бачимо такі досить драматичні, а тепер уже трагічні результати.

- Якими можуть виявитися довгострокові наслідки цієї ситуації для Америки в цілому?

- Більш серйозний удар по Америці в цілому — світ почне замислюватися, чого насправді вартує підтримка Вашингтона. І за яких обставин США можуть цю підтримку скасувати, перервати, знизити. Протягом 20 років американці вкладали в Афганістан шалені гроші і зусилля. А тепер вони кажуть — все, більше нічого, далі порожнеча, ми більше їх не підтримуємо. Думаю, у багатьох в світі виникають питання. Не тільки в Україні, але і в Тайвані, в інших місцях ... Чого варта американська підтримка і за яких обставин її можуть переглянути?

І це більш довгостроковий результат подій в Афганістані і навколо нього. Роздуми людей по всьому світу, наскільки стабільною, передбачуваною є підтримка з боку США.

Як відомо, таліби за останні кілька тижнів остаточно захопили владу в країні. У четвер, 26 серпня, в Кабулі прогриміла серія вибухів, яка викликала хаос і забрала життя десятків мирних громадян і військових.