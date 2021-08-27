"Бенгази" для Байдена: "сдача" Афганистана серьезно ударит по позициям США, в том числе в Украине

После серии терактов в Кабуле, в которых 26 августа погибли десятки человек, включая американских военных, президент США Джо Байден отдал приказ о разработке ударов по руководству и объектам ИГИЛ в Афганистане и Пакистане.

Ситуацию в Афганистане, где представители "Талибана" стремительно захватили власть, проанализировал для "Телеграфа" директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик. Он также рассказал, как эти события могут отразиться на Администрации Байдена.

– Можно ли было прогнозировать разгул терроризма после массового выхода из Афганистана американцев и союзников?

– Конечно, это можно было прогнозировать. Важный момент – серия терактов произошла не после выхода американских войск и эвакуации гражданских, а в процессе. Если бы теракты были, когда там не оставалось западных войск, американцев в частности, это одно. А сейчас несколько иной ракурс ситуации, учитывая гибель американских военнослужащих.

Понятно, что в аэропорту невозможно было обеспечить мощную охрану. Это ведь не военный объект. Американские солдаты были уязвимы. Но, думаю, процесс выхода из Афганистана западных стран и их сторонников ускорится. Взрыв напомнил, что есть серьезная опасность. И в данный момент эту страну лучше покинуть.

Владимир Дубовик считает, что эвакуацию граждан можно было продумать лучше

– Как события будут развиваться далее?

– Американцы уйдут, Байден на это нацелен. Остались считанные дни до дедлайна – 31 августа. В каком-то смысле Исламское государство (ИГИЛ), которое провело теракты, в выигрыше при любом раскладе. Нанесен чувствительный удар по американским войскам и проамерикански настроенным гражданам. В какой-то мере этот удар должен подтолкнуть зарубежные войска к выходу. А если это может спровоцировать их остаться (в отместку, чтобы наказать виновных), то это для ИГИЛ тоже подходит. Есть оккупанты, можно с ними снова бороться, наносить по ним удары. Террористы всегда находят выгоды в ситуации хаоса.

- Как это отразиться на Байдене?

– Абсолютно понятно, что Байден и его Администрация несут ответственность за то, что так плохо продумана логистика, организация выхода войск, эвакуация гражданских. Последних точно следовало вывозить из Афганистана до вывода войск. А так – в чрезвычайных обстоятельствах людей пытаются эвакуировать. За две недели только американцы вывезли около 100 тысяч человек – это серьезная операция. Но очевидно, что всё следовало организовать куда лучше.

Афганистан – это проблема с которой Байдену придется иметь дело, в том числе на внутриполитическом уровне. Оппоненты республиканцы уже обвиняют главу Белого дома в том, что его Администрация плохо подготовила план вывода войск и вывоза мирных жителей. Это превращается в серьезный вызов. Не такой большой как новая волна коронавируса, накрывающая Штаты, несмотря на довольно высокие темпы вакцинации. Но вместе с коронавирусом именно афганская проблема на ближайшую перспективу будет определять основные направления критики этой Администрации.

– И что могут сделать республиканцы?

– Постараются устроить этой Администрации «второй Бенгази». Речь о том, что в Ливии в 2012 году радикальные исламисты атаковали миссию американского посольства. Тогда погиб ряд американских граждан, включая посла США в Ливии. И республиканцы устроили серьезную атаку на Администрацию Барака Обамы в целом и госсекретаря Хилари Клинтон в частности. Это вспоминали Клинтон и когда она выдвигалась в президенты в 2016 году. В Конгрессе была создана комиссия по событиям в Бенгази, республиканцы расследовали, кто виноват в трагедии. Но ничего из этого тогда не вышло. Так вот, сейчас Кабул может превратиться в новый Бенгази. И республиканцы будут пытаться показать, что демократы опять, как говорят в США, «уронили мяч», потеряли контроль над ситуацией.

Так что репутационные риски для Байдена есть однозначно. Он ведь позиционирует себя как очень опытный человек, который всё прогнозирует, всё предвидит. У которого всё под контролем. А при выводе из Афганистана оказалось, что ничего не под контролем, абсолютно хаотичная ситуация. Что-то удается наладить, что-то – нет. И это, конечно, серьезный удар по Байдену. Хоть он сам ветеран, человек который многое повидал в мировой политике, под его началом работают люди, которые тоже хорошо понимают, как осуществляется американская внешняя политика, тем не менее, они явно что-то недоработали, недоучли, не просчитали в ситуации с Афганистаном. Потому мы видим такие довольно драматичные, а теперь уже трагичные результаты.

– Какими могут оказаться долгосрочные последствия этой ситуации для Америки в целом?

– Более серьезный удар по Америке в целом – мир начнет задумываться, чего на самом деле стоит поддержка Вашингтона. И при каких обстоятельствах США могут эту поддержку отменить, прервать, снизить. На протяжении 20 лет американцы вкладывали в Афганистан сумасшедшие деньги и усилия. А теперь они говорят – всё, больше ничего, дальше пустота, мы больше их не поддерживаем. Думаю, у многих в мире возникают вопросы. Не только в Украине, но и в Тайване, в других местах… Чего стоит американская поддержка и при каких обстоятельствах ее могут пересмотреть?

И это более долгосрочный результат событий в Афганистане и вокруг него. Размышление людей по всему миру, насколько стабильной, предсказуемой является поддержка со стороны США.

Как известно, талибы за последние несколько недель окончательно захватили власть в стране. В четверг, 26 августа, в Кабуле прогремела серия взрывов, которая вызвала хаос и унесла жизни десятков мирных граждан и военных.