Шанс для России: как Путин использует победу "Талибана" в борьбе против США

Во вторник, 24 августа, лидеры "Большой семерки" (G7) на виртуальной встрече обсудили ситуацию в Афганистане. Они напомнили "Талибану", который захватил власть в стране, об ответственности за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушению прав человека, в частности женщин и меньшинств, призвали продлить эвакуацию граждан после 31 августа. В числе прочего – это названо условием признания легитимности будущего афганского правительства.

Перспективы сохранения остатков демократии в стране оценил для "Телеграфа" директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, доктор политических наук Григорий Перепелица. Он также рассказал, как ситуацией в Афганистане может воспользоваться Россия.

"Шансов на то, что талибы прислушаются к призывам "Большой семерки" – никаких. "Талибан" – это идеологи организация. Они уже объявили, что создадут исламский эмират. То есть, построенный на канонах радикального ислама. И никоим образом это не совместимо с либеральными нормами – что касается отношения к женщинам, правосудия, прав человека. Они вводят законы шариата вместо судебной демократической правовой системы. Так что если бы "Талибан" пошел на условия G7, он бы отказался от своей идеологии, благодаря которой собственно получил победу над Америкой, Западом, их попытками установить либеральный режим в Афганистане, построить там демократию", – поясняет эксперт.

По его мнению, "Большая семерка" это понимает. Но хочет сохранить лицо как организация, которая защищает и продвигает либеральные ценности.

"А "Талибан" не особо беспокоит – признает его G7 или нет. С середины девяностых годов прошлого века вплоть до свержения после терактов 2001 года, они правили Афганистаном, не особо обращая внимание на признание или непризнание. А потому талибы будут выстраивать классический эмират, политический режим которого построен на антилиберальных ценностях", – отмечает Григорий Перепелица.

Призывы западных лидеров не помешают

Он считает, что такой режим вполне может признать Россия. Ведь ей нужно будет как-то защищаться от возможной волны радикального исламизма. В том числе – перенаправив его в иное русло.

"Афганистан при талибах вновь станет теократической державой, будет продвигать радикальный ислам на другие страны, где есть мусульманское население. В том числе – в РФ. Будет такой себе "исламский мир" вместо "русского мира". И что может сделать Россия, правопреемница СССР, в составе которого уже получила поражение во время почти десятилетней войны в Афганистане? Поскольку Путин ведет гибридную войну с Западом, ему важно сделать "Талибан" своим союзником в этой борьбе. И таким образом отвести реальную исламскую угрозу, которая идет на Россию из Афганистана", – поясняет конфликтолог.

По мнению Григория Перепелицы, никто не ожидал столь молниеносной победы талибов во всех регионах Афганистана, включая Северный.

"В Северном еще при выводе советских войск, была создана своеобразная буферная зона во главе с лидером Масудом, который представлял узбекско-таджикское меньшинство. Таким образом, "Талибан" не допустили на эти территории. Советский Союз, а потом и Россия поставляли туда оружие, чтобы удерживать эту буферную зону от ее захвата талибами. Но теперь буферная зона исчезла. Талибы вышли на узбекско-таджикскую границу, – отмечает эксперт. – И Путин будет с ними договариваться на антиамериканской, антизападной волне. Эти настроения среди населения Афганистана очень мощные. И Кремль обязательно этим воспользуется. Насколько ему это удастся – посмотрим".

Ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", как ситуацию в Афганистане Россия может использовать в контексте Украины.