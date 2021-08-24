Либерализация или санкции? Генерал рассказал, по какому пути пойдет Афганистан и как это отразится на Украине

Генерал Василий Богдан спрогнозировал, по каким сценариям может развиваться ситуация в захваченном талибами Афганистане

Власти Афганистана, которые возглавляли страну до захвата талибами, заявили о массовых похищениях детей и пожилых людей. Талибы якобы используют их в качестве "живого щита". Напомним, что после вывода США и союзников войск из Афганистана "Талибан" захватил контроль над этой страной.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", почему вывод войск западной коалиции из Афганистана – нормальный процесс, а также – как ситуацию против Украины может использовать Россия.

"В международном измерении ситуация выглядит достаточно спорно. С одной стороны, приближается к завершению гражданская война в Афганистане. И хоть власть там практически захватили талибы, которые относятся к радикальной ветви ислама и будут пытаться заставлять всех жить по законам шариата, некоторые их заявления дают основания говорить, что они могут либерализоваться. И в какой-то мере внести коррективы в то, что в свое время привело их к поражению и выгнало в далекие горы Афганистана", – отмечает Василий Богдан.

То, что США и другие члены НАТО вывели войска из Афганистана, он считает нормальным явлением.

"Как бы мы не относились к этому решению, судьбу каждой нации должна решать сама эта нация, – поясняет генерал свою позицию – От того, сделают ли талибы, а также другие жители Афганистана, соответствующие выводы, будут ли приобщаться к цивилизационным ценностям или станут и далее закапывать себя в ужасные нормы радикального ислама, во многом зависит будущее и "Талибана", и Афганистана. А ситуация там непростая. В Панджшерской долине есть движение, которое противодействует талибам.

Они отказались сдаваться. И это силы, которые в свое время при поддержке США вели активную борьбу против "Талибана". Что в итоге привело к тому, к чему привело: талибы вынуждены были покинуть Кабул и основные провинции, отойдя на долгое время от управления страной".

Важным для Центральной и Средней Азии, как впрочем, для всего мира, Василий Богдан считает то, возобновят ли талибы сотрудничество с ИГИЛ, с бывшими и нынешними действующими представителями Аль-Каиды. Будут ли их террористические лагеря на территории Афганистана.

"Если это произойдет, безусловно, будут санкции со стороны мирового сообщества, которое сейчас определяется – вести ли диалог с новой афганской властью. Британия, к примеру, уже сейчас выступает за усиление санкций против талибов. И это понятно: в свое время Британия вела безуспешно две войны, пытаясь колонизировать Афганистан. Страну, которая, как выяснилось, имеет немалые залежи полезных ископаемых, редких металлов, золота и так далее. А потому борьба там идет не только за идеологию, но и за ресурсы", – подчеркивает генерал.

Генерал-лейтенанг Василий Богдан

По его мнению, для Украины фактор определенного сотрудничества талибов с Россией может иметь определенные последствия.

"РФ пытается в определенной мере возобновить свое влияние в Афганистане. В отличие от западных стран, посольство она не отозвала. Как и Китай с Пакистаном. Ситуацию, которая сложилась в Афганистане, когда признанные миром террористическими организации (как "Талибан") могут победить и прийти к власти, РФ устами высокопоставленных чиновников, пытается использовать против Украины. В частности, запускает нарративы, что якобы Украину ожидает афганизация. Что рано или поздно наша страна будет расколота, что ее ожидает судьба Афганистана. Даже проводить параллели межу талибами и террористическими ОРДЛО. Кремль традиционно пытается дестабилизировать Украину, дискредитировать ее в глазах мирового сообщества. Деморализовать украинское общество с целью подорвать веру в возможности ВСУ, государственных институций – эффективно противодействовать как вооруженной агрессии РФ, та и террористическим ОРДЛО", – отмечает Василий Богдан.

В то же время, по его словам, беспокоиться стоит как раз таки России. В ней немало радикализма, в том числе исламского, в том числе – в Чечне.

"Недаром Кадыров забеспокоился. Этот факт важный и на перспективу актуальный и злободневный для России, – считает генерал. – И они над этим должны думать, а не пытаться все это как-то трансформировать на Украину".

Позиция международного сообщества касательно Афганистана однозначна, отмечает Василий Богдан. Если новые власти этой страны станут на путь поддержки международного терроризма, будут вводить драконовские шариатские законы, которые будут попирать права и свободы людей, то США и их союзники применят серьезные санкции. И сделают всё, чтобы ситуация была урегулирована в соответствии с ценностями, которые исповедует цивилизованный мир.

"Украина имеет мощных союзников. И не имеет основания серьезно волноваться, что у нас могут проходить какие-то неприятные процессы, с оглядкой на присутствие исламского фактора. В Украине он является цивилизованным, а не радикальным, полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны. А потому я не вижу угроз, – говорит генерал. – Цель Кремля понятна – дестабилизация Украины. Особенно на фоне того, каких темпов сейчас набирает процесс деоккупации Крыма, в том числе прошедшего 23 августа саммита Крымской платформы. Думаю, что действия украинской власти, направленные на усиление обороноспособности нашей страны, предоставление ВСУ нового вооружения и военной техники за счет собственных ресурсов (промышленных, научных и так далее), усиление международной антироссийской коалиции – залог того, что никакие афганские варианты в Украине не будут реализованы, как бы этого не хотела РФ".

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