Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США

У вівторок, 24 серпня, лідери "Великої сімки" (G7) на віртуальній зустрічі обговорили ситуацію в Афганістані. Вони нагадали "Талібану", який захопив владу в країні, про відповідальність за порушення зобов’язань щодо протидії тероризму, порушення прав людини, зокрема жінок і меншин, закликали продовжити евакуацію громадян після 31 серпня. В тому числі — це названо умовою визнання легітимності майбутнього афганського уряду.

Перспективи збереження залишків демократії в країні оцінив для "Телеграфа" директор Інституту зовнішньо-політичних досліджень, конфліктолог, доктор політичних наук Григорій Перепелиця. Він також розповів, як ситуацією в Афганістані може скористатися Росія.

"Шансів на те, що таліби прислухаються до закликів "Великої сімки" - жодних. "Талібан" - це ідеологічна організація. Вони вже оголосили, що створять ісламський емірат. Тобто, побудований на канонах радикального ісламу. І жодним чином це не сумісно з ліберальними нормами — що стосується ставлення до жінок, правосуддя, прав людини. Вони вводять закони шаріату замість судової демократичної правової системи. Тому, якщо "Талібан" пішов би на умови G7, він би відмовився б від своєї ідеології, завдяки якій власне отримав перемогу над Америкою, Заходом, їх спробами встановити ліберальний режим в Афганістані, побудувати там демократію", — пояснює експерт.

На його думку, "Велика сімка" це розуміє. Але хоче зберегти обличчя як організація, яка захищає і просуває ліберальні цінності.

"А "Талібан" не особливо турбує — визнає його G7 чи ні. З середини дев’яностих років минулого століття аж до повалення після терактів 2001 року, вони правили Афганістаном, не особливо звертаючи увагу на визнання або невизнання. А тому таліби будуть вибудовувати класичний емірат, політичний режим якого побудовано на антиліберальних цінностях ", — зазначає Григорій Перепелиця.

Заклики західних лідерів не завадять

Він вважає, що такий режим цілком може визнати Росія. Адже їй потрібно буде якось захищатися від можливої хвилі радикального ісламізму. У тому числі — перенаправивши його в інше русло.

"Афганістан за талібів знову стане теократичною державою, буде просувати радикальний іслам на інші країни, де є мусульманське населення. У тому числі — в РФ. Буде такий собі "ісламський світ" замість "русского мира". І що може зробити Росія, правонаступниця СРСР, у складі якого вже отримувала поразку під час майже десятирічної війни в Афганістані? Оскільки Путін веде гібридну війну з Заходом, йому важливо зробити "Талібан" своїм союзником у цій боротьбі. І таким чином відвести реальну ісламську загрозу, яка йде на Росію з Афганістану", — пояснює конфликтолог.

На думку Григорія Перепелиці, ніхто не очікував настільки блискавичної перемоги талібів у всіх регіонах Афганістану, включаючи Північний.

"У Північному ще при виведенні радянських військ, була створена своєрідна буферна зона на чолі з лідером Масудом, який представляв узбецько-таджицьку меншість. Таким чином, "Талібан" не допустили на ці території. Радянський Союз, а потім і Росія поставляли туди зброю, щоб утримувати цю буферну зону від її захоплення талібами. Але тепер буферна зона зникла. Таліби вийшли на узбецько-таджицький кордон, — зазначає експерт. — І Путін буде з ними домовлятися на антиамериканській, антизахідній хвилі. Ці настрої серед населення Афганістану дуже потужні. І Кремль обов’язково цим скористається. Наскільки йому це вдасться — побачимо".

Раніше ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", як ситуацію в Афганістані Росія може використовувати в контексті України.