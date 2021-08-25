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Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США

Автор
А. Пітонов
Дата публікації
Перевірено Я. Жарєнов
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Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США Новина оновлена 25 серпня 2021, 19:27
Таліби будуть просувати ісламський світ, в тому числі, на територію Росії

У вівторок, 24 серпня, лідери "Великої сімки" (G7) на віртуальній зустрічі обговорили ситуацію в Афганістані. Вони нагадали "Талібану", який захопив владу в країні, про відповідальність за порушення зобов’язань щодо протидії тероризму, порушення прав людини, зокрема жінок і меншин, закликали продовжити евакуацію громадян після 31 серпня. В тому числі — це названо умовою визнання легітимності майбутнього афганського уряду.

Перспективи збереження залишків демократії в країні оцінив для "Телеграфа" директор Інституту зовнішньо-політичних досліджень, конфліктолог, доктор політичних наук Григорій Перепелиця. Він також розповів, як ситуацією в Афганістані може скористатися Росія.

"Шансів на те, що таліби прислухаються до закликів "Великої сімки" - жодних. "Талібан" - це ідеологічна організація. Вони вже оголосили, що створять ісламський емірат. Тобто, побудований на канонах радикального ісламу. І жодним чином це не сумісно з ліберальними нормами — що стосується ставлення до жінок, правосуддя, прав людини. Вони вводять закони шаріату замість судової демократичної правової системи. Тому, якщо "Талібан" пішов би на умови G7, він би відмовився б від своєї ідеології, завдяки якій власне отримав перемогу над Америкою, Заходом, їх спробами встановити ліберальний режим в Афганістані, побудувати там демократію", — пояснює експерт.

На його думку, "Велика сімка" це розуміє. Але хоче зберегти обличчя як організація, яка захищає і просуває ліберальні цінності.

"А "Талібан" не особливо турбує — визнає його G7 чи ні. З середини дев’яностих років минулого століття аж до повалення після терактів 2001 року, вони правили Афганістаном, не особливо звертаючи увагу на визнання або невизнання. А тому таліби будуть вибудовувати класичний емірат, політичний режим якого побудовано на антиліберальних цінностях ", — зазначає Григорій Перепелиця.

Заклики західних лідерів не завадять
Заклики західних лідерів не завадять

Він вважає, що такий режим цілком може визнати Росія. Адже їй потрібно буде якось захищатися від можливої хвилі радикального ісламізму. У тому числі — перенаправивши його в інше русло.

"Афганістан за талібів знову стане теократичною державою, буде просувати радикальний іслам на інші країни, де є мусульманське населення. У тому числі — в РФ. Буде такий собі "ісламський світ" замість "русского мира". І що може зробити Росія, правонаступниця СРСР, у складі якого вже отримувала поразку під час майже десятирічної війни в Афганістані? Оскільки Путін веде гібридну війну з Заходом, йому важливо зробити "Талібан" своїм союзником у цій боротьбі. І таким чином відвести реальну ісламську загрозу, яка йде на Росію з Афганістану", — пояснює конфликтолог.

На думку Григорія Перепелиці, ніхто не очікував настільки блискавичної перемоги талібів у всіх регіонах Афганістану, включаючи Північний.

"У Північному ще при виведенні радянських військ, була створена своєрідна буферна зона на чолі з лідером Масудом, який представляв узбецько-таджицьку меншість. Таким чином, "Талібан" не допустили на ці території. Радянський Союз, а потім і Росія поставляли туди зброю, щоб утримувати цю буферну зону від її захоплення талібами. Але тепер буферна зона зникла. Таліби вийшли на узбецько-таджицький кордон, — зазначає експерт. — І Путін буде з ними домовлятися на антиамериканській, антизахідній хвилі. Ці настрої серед населення Афганістану дуже потужні. І Кремль обов’язково цим скористається. Наскільки йому це вдасться — побачимо".

Раніше ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", як ситуацію в Афганістані Росія може використовувати в контексті України.

Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
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Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
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Дата публікації
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Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
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