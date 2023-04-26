Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" — о важнейшем факторе в будущих американских выборах

Действующий руководитель США Джо Байден официально сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на выборах президента в 2024 году.

У Байдена есть как минусы, так и плюсы.

Среди минусов – его возраст (главе Белого дома сейчас – 80 лет, он самый пожилой президент США), неудачи демократов в экономике (хоть это и общемировая тенденция из-за ковида и развязанной россиянами войны, но критики используют данную проблему лично против Байдена и Демпартии).

Среди плюсов – огромный опыт, а также то, что противостоять ему, скорее всего, будет 45-й глава Белого дома Дональд Трамп, который имеет наибольший рейтинг среди республиканцев, но и – целый букет обвинений.

И хоть сейчас Трамп имеет наибольшие шансы выиграть праймериз (внутрипартийные выборы), ближе к выборам может получиться так, что его к ним и не допустят.

На данный момент шансы как Трампа, так и Байдена получить второй президентский срок выглядят весьма туманно. Но мощнейшим преимуществом Байдена может стать победа Украины над россией. Это идеологическое противостояние, битва демократического мира с автократическим агрессором. И для Байдена принципиально важно, чтобы Украина победила. Тем более что такую победу он может положить и в свою личную копилку, ведь США очень мощно помогают нам в борьбе с агрессором.

Так что роль Украины, украинского вопроса, российско-украинской войны и ее исхода – будет одной из основных на грядущих американских выборах. Пожалуй, впервые Украина становится таким геополитическим фактором. Не просто важным, а сверхважным.

Именно поэтому США при президентстве Байдена сделают всё, чтобы сломать хребет путинской – агрессивной, авторитарной, угрожающей всем и вся – россии. И в военном смысле – во время нашего грядущего весенне-летнего наступления. И в экономическом – усиливая санкции, "догоняя" тех, кто помогает их обходить.

Такая мощная геополитическая победа точно сыграет на руку демократам в целом и Байдену лично. Тем более — после Афганистана, многомиллиардные вливания в который и последующий бесславный исход оттуда американцев и союзников с быстрым восстановлением власти талибов, считается геополитическим поражением США.