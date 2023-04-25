Пойдет ли Байден в президенты США во второй раз: сделано официальное заявление

По словам американского лидера, он баллотируется, чтобы "окончить начатую работу"

Действующий лидер Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году. Кроме того, совместно с Байденом будет выдвигаться и вице-президент США Камала Гаррис.

Об этом американский президент написал в сообщении на своей официальной странице в Twitter.

"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание Президентом Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Давайте завершим работу", — говорится в публикации.

Следует отметить, что, согласно опросу, проведенному экспертами NBC, подавляющее большинство жителей Америки, а это 70%, не готовы поддерживать Джо Байдена, поэтому не хотят его повторного выдвижения в президенты. В то же время, около 60% респондентов не хотят видеть среди кандидатов и его оппонента — бывшего лидера США Дональда Трампа.

Напомним, как проходили президентские выборы в Соединенных Штатах четыре года назад и по каким причинам штаб Трампа требовал пересчета голосов избирателей.