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Байден готується до президентства, але у Трампа не втрачають надії: як проходять вибори в США

Байден готується до президентства, але у Трампа не втрачають надії: як проходять вибори в США
Оновлено 13:03 Сьогодні Телеграф

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден запустив сайт "перехідного періоду" для підготовки передачі влади від чинного президента Дональда Трампа йому.

На сайті розміщені фотографія Байдена на синьому тлі та одне повідомлення англійською та іспанською мовами.

"Американський народ визначить, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів. У кількох штатах країни досі ведеться підрахунок голосів. Кризи, з якими зіткнулася країна, серйозні - від пандемії до економічного спаду, від зміни клімату до расової несправедливості - перехідна команда продовжить готуватися повним ходом, щоб адміністрація Байдена-Харріса могла приступити до роботи в перший же день", - йдеться в повідомленні на сайті.

З останніх новин: Джо Байден виграв вибори в «хиткому» штаті Вісконсін, а також отримав Мічиган з 16 голосами вибірників. Крім того, він обганяє чинного президента Дональда Трампа в одному з ключових штатів - у Неваді, де якраз шість необхідних для перемоги голосів членів колегії вибірників.

На даний момент у Байдена 264 голоси вибірників, у Трампа - 214. Для перемоги на виборах кандидатові необхідно отримати 270 голосів вибірників. Демократ попереду і по числу голосів виборців (50,4% проти 48% у Трампа).

Дональд Трамп незадовго до заяви Байдена зажадав зупинити підрахунок голосів в Мічигані через недостатній доступ спостерігачів. Чинний президент звернувся до суду.

Ще не підраховані голоси в штатах Пенсільванія, Джорджія і Арізона на які так сподівається Трамп.

Остаточні результати голосування в ряді штатів поки невідомі. Трамп в ніч на середу заявив про свою перемогу і звинуватив демократів у спробі «вкрасти вибори». Штаб чинного президента має намір вимагати перерахунку голосів.

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Все по темі:

США, Вибори, Джозеф Байден, Дональд Трамп, Голосування, Підрахунок голосів.

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Телеграф
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