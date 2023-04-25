Чи піде Байден у президенти США вдруге: зроблено офіційну заяву

За словами американського лідера, він балотується, аби "закінчити почату роботу"

Чинний лідер Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден повідомив, що планує висунути свою кандидатуру на виборах президента у 2024 році. Крім того, спільно з Байденом висуватиметься й віцепрезидент США Камала Гарріс.

Про це американський президент написав у дописі на своїй офіційній сторінці у Twitter.

"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання Президентом Сполучених Штатів. Приєднайся до нас. Давайте завершимо роботу", — йдеться у публікації.

Варто зазначити, що, згідно з опитуванням, яке провели експерти NBC, переважна більшість жителів Америки, а це 70%, не готові підтримувати Джо Байдена, тож не хочуть його повторного висування у президенти. Водночас близько 60% респондентів не хочуть бачити серед кандидатів і його опонента — колишнього лідера США Дональда Трампа.

Нагадаємо, як проходили президентські вибори у Сполучених Штатах чотири роки тому і з яких причин штаб Трампа вимагав перерахунку голосів виборців.