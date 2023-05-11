Україну затягують на переговори з рф: Данілов жорстко відповів "посередникам"

Данілов розповів, чому Україна не збирається вести переговори з окупантами

Різні країни зацікавлені в тому, щоб Україна розпочала переговори з росією, у світі з цього приводу "організувалася велика кампанія".

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, якщо Україна і піде на переговори з окупантами, вони проходитимуть виключно на умовах Києва.

"Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якнайшвидше посадити нас за стіл переговорів на умовах росії", — сказав він.

Данілов зазначив, що зараз пропозиції щодо переговорів все активніше звучать із різних країн.

Секретар РНБО дав чітко зрозуміти, що національні інтереси нашої країни ніхто "здавати" не буде, як би це не хотілося представникам країн, які наполягають на переговорах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Китай може підштовхнути Україну до того, щоб сісти за стіл переговорів з окупантами. Також про ймовірні переговори висловлювався і американський політик та дипломат Генрі Кісінджер. За його словами, вони можуть пройти навіть цього року.