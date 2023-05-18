Россиян призывают учить языки межнационального общения

Председатель Госдумы рф вячеслав володин, угрожавший Западу за поставки оружия Украине, сделал новое абсурдное заявление. На сей раз оно касается языка. Он заявил, что английский язык мертв и призвал учить китайский.

Об этом он сказал сегодня, 18 мая, в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Когда наш товарищ озвучивает послание, и мы его понимаем, потому что можем разговаривать на языке межнационального общения, это очень важно. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло", — отметил володин, комментируя выступление на русском языке чрезвычайного и полномочного посла КНР Се Сяоюна.

Он также добавил, что Китай является ярким примером сохранения культуры и традиций.

"Мы тронуты тем, что чрезвычайный и полномочный посол обращение это зачитал на языке, который мы все понимаем. Мы постараемся сделать тоже самое", — сказал председатель Госдумы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Пекин направил в Украину и россию спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чтобы обсудить возможность урегулирования войны.