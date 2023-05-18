Новые неприятности для россии и стратегия сдерживания Пекина. Главное о планах саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании через интернет

В Японию начинают съезжаться лидеры стран с мощнейшей экономикой, потому что в Хиросиме с 19 по 21 мая пройдет саммит Большой семерки. Главная тема — решение угроз войны россии против Украины и агрессивная политика Китая в отношении Тайваня. Город также выбрал символический — это место первой в мире ядерной атаки, а также родной город японского премьера Фумио Кисиды. Выбор локации подчеркивает решительность решения вопроса ядерного разоружения. Но на фоне обострения напряженности вокруг россии, Северной Кореи и Китая ожидания прорыва низкие.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о главных планах саммита:

Кто приглашен?

"Большая семерка" — группа ведущих индустриальных стран, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Как принято в последние годы, лидеры некоторых стран, не входящих в G-7, также будут участвовать во встречах. В этом году приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Коморских Островов, Островов Кука, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Вьетнама. Это потому, что премьер-министр Японии Фумио Кисида отмечает важность налаживания контактов со странами на Глобальном Юге. Кроме этого президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании через интернет.

Приглашены также лидеры ООН, Международного энергетического агентства, МВФ, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и ВТО.

А вот Китай и россия даже не были приглашены на встречу в Хиросиме.

Главные темы и "сюрпризы для россии"

Планируется, что лидеры G-7 решительно осудят войну россии против Украины, пообещав продолжать поддержку готовящейся к контрнаступлению Украины. Западные медиа пишут, что лидеры G7 планируют продолжить "сжимать" российскую экономику. По данным Bloobmerg, лидеры G-7 объединятся со своими коллегами из Евросоюза в Японии, чтобы найти пути устранения лазеек для обхода санкций. Они обсудят возможность почти полного запрета экспорта в россию.

Reuters тоже пишет, что планируется усилить санкции против россии, ударив по энергетике и экспорту, поддерживающим военные усилия москвы. Новые шаги будут направлены на уклонение от санкций в отношении третьих стран, а также подрыв будущего производства энергии в россии и ограничение торговли, поддерживающей российскую армию.

Также будет сосредоточено внимание на угрозе Тайваня со стороны Пекина, а также способах уменьшения зависимости экономики и цепи поставок западных демократий от Китая.

Высокопоставленные источники в правительстве Германии назвали саммит "геополитической G7", передает Reuters, поскольку он будет решать масштабный кризис безопасности, продовольственную безопасность и т.д.

"Поскольку напряженность между Китаем и Соединенными Штатами растет, нам нужно высказать правила игры, чтобы мы могли сохранить наши возможности международного сотрудничества", — сказал чиновник.

G-7 предложит странам Глобального Юга больше поддержки в области здравоохранения, продовольственной безопасности и инфраструктуры для развития более тесных связей.

С россией разобрались, по Китаю до сих пор есть разногласия

В то же время внутри G7 есть разногласия по Китаю, сообщает Reuters со ссылкой на нескольких официальных лиц. Страны борются над тем, чтобы избежать угрозы от Китая для глобальных цепочек поставок и экономической безопасности, но не отчуждая полностью мощного торгового партнера. Страны G7 тесно экономически связаны с Китаем, второй по величине экономикой мира и ключевой глобальной производственной базой и рынком.

Их разногласия по Китаю были акцентированы после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил Пекин и призвал Евросоюз снизить свою зависимость от США. Высокопоставленный чиновник администрации США сказал, что саммит покажет общий подход к Китаю, хотя он признал, что это "один из самых сложных вопросов".

Новое оборонное партнерство с Японией

В то же время премьер-министр Великобритании уже в Токио и готовится объявить о новом оборонном партнерстве с Японией в преддверии саммита G7, передает The Guardian. Они обсудят расширение оборонного сотрудничества в условиях усиления воинственности Китая против Тайваня. В конце стороны обнародуют Хиросимское соглашение, которое прописывает обязанность консультироваться друг с другом по военным решениям и учениям в Индо-Тихоокеанском регионе авианосной ударной группы, подразделения Королевского флота.

Естественно, еще одним приоритетом Сунака станет давление на других мировых лидеров, чтобы они удвоили поддержку Украины. Как написал Сунак в своем Twitter, он воспользуется возможностью "показать путину, что G7 поддерживает Украину".

Что еще будет происходить?

На полях саммита Фумио Кишида встретится с президентом США Джо Байденом, а также президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, чтобы обсудить более тесное сотрудничество в области безопасности, возможно, включая усиление ядерного сдерживания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал новые санкции против россии, которые скажутся на способности оккупантов вести жесткую войну в Украине.