Повлияет на способность россии вести войну: на саммите G7 готовят "сюрприз" для рф

В отношении россии примут новые ограничительные меры

В отношении россии на ближайшем саммите лидеров стран G7 введут новые санкции, которые отразятся на способности оккупантов вести жесткую войну в Украине.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, на саммите, который состоится с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима, партнеры Украины планируют принять определенные шаги, направленные на изоляцию страны-агрессора.

Кирби напомнил, что с начала полномасштабного вторжения страны G7 постоянно поддерживали Украину и "отрезали президента рф владимира путина от ключевых технологий и финансирования по всему миру".

"На следующем саммите мир увидит конкретные действия по дальнейшей изоляции рф", — сказал он.

Представитель американского руководства подчеркнул, что на сегодняшний день уровень сплоченности стран G7 в борьбе с агрессором даже выше, чем это было год назад.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на ближайшем саммите G7 анонсировали принятие ограничительных мер, направленных на экспорт продукции из россии и на энергетический сектор страны.