Китай объявил Владивосток внутренним портом: в сети смеются, но все не так просто

Де-факто Китай признал Владивосток частью своей страны, но это дает возможность россии обходить санкции

Главное таможенное управление КНР включило российский город Владивосток в список портов, через которые грузы могут доставляться из северных районов Китая в южные без таможенных процедур. Таким образом фактически, Китай объявил Владивосток внутренним портом, в сети смеются над "дальновидностью" президента рф владимира Путина, но есть в этом и тревожный момент.

Новый транзитный узел начнут использовать с июня, сообщает Caixin Global, со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Отмечается, что это облегчит трансграничные перевозки местных товаров через крупнейший российский порт на Тихом океане. Новый маршрут не только поможет сэкономить время и расходы на доставку товаров в южные провинции Китая, но и поспособствует развитию внутренней торговли и оживлению стареющей промышленной базы северо-восточного Китая.

На это уже отреагировали в сети — украинцы высмеивают "присоединение" россии к Китаю, но есть и другое мнение.

"Скоро жителям Владивостока надо будет экзамен сдавать по китайскому языку, а то лишатся ПМЖ", "Какой еще Владивосток? Используем правильные названия — Хайшэньвэй", "Осталось провести референдум и Хайшеньвень вернётся в родную гавань", — пишут комментаторы.

В то же время некоторые высказывают опасение, что такое решение Китая может иметь негативные последствия для Украины — даст возможность рф обходить санкции.

"Я бы не радовался. Внутренние правила Китая, без таможенного оформления. Завози, что хочешь и никаких санкций. Нашли способ нахлобучить Штаты", "Это скорее, чтобы проход санкционных товаров на таможне не было возможности отслеживать", — отмечают они.

Как ранее сообщал "Телеграф", в ходе своего визита в Украину специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заверил, что Китай будет помогать Украине "в рамках своих возможностей".