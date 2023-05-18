Не только с Зеленским: переговорщик от Китая в Киеве говорил с Будановым и министрами, что известно

Украина заинтересована в том, чтобы Китай был вовлечен в реализацию украинской формулы мира

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел брифинг для китайской правительственной делегации во главе со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем, которые прибыли в Киев. В ходе встречи которого обсуждалась текущая ситуация безопасности в стране.

Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Андрей Ермак выразил благодарность Китаю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что наша страна уважает неприкосновенность границ других государств, как это предусмотрено Уставом ООН, а также Украина стремится к восстановлению справедливого мира и восстановлению своей территориальной целостности, как это предполагает украинская формула мира.

Вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой они подробно рассказали о десяти пунктах формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был вовлечен в реализацию украинской формулы мира", — отметил Ермак.

О ситуации на фронте, потерях российских оккупантов и массированных ракетных атаках по Украине, членов правительственной делегации Китая уведомили начальник ГУР МО Кирилл Буданов и заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец проинформировал членов делегации об украинских пленных, как гражданских, так и военных, которых удерживает россия. Он сообщил о нарушении прав людей и военных преступлениях, которые совершает рф.

В свою очередь советник — уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала о незаконном вывозе украинских детей на территориюю рф и их принудительном усыновлении. Она призвала приобщиться к международным усилиям по возвращению украинских граждан домой.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков со своей стороны сообщил делегации об усилиях Украины и ее партнеров в вопросе продолжения "зерновой сделки". Он подчеркнул важность обеспечения беспрепятственного движения судов по зерновому коридору, так как это стабильность на мировом рынке продовольствия и снижает риск возникновения продовольственных кризисов.

Также министр энергетики Герман Галущенко и посол Украины в КНР Павел Рябикин рассказали об опасностях в связи с захватом российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. По их словам, хаос, который устроили россияне на станции, в том числе и факт, что они взяли в заложники персонал АЭС, увеличивает ядерные риски для всего. Министр и посол подчеркнули, что станция должна быть демилитаризована.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 мая Ли Хуэй встретился с президентом Владимиром Зеленским. Он заверил главу государства, что Китай будет помогать Украине "в рамках своих возможностей".