Не тільки із Зеленським: переговорник від Китаю в Києві говорив із Будановим та міністрами, що відомо

Україна зацікавлена в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули світу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів брифінг для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм, який прибув до Києва. У ході нього обговорювалася поточна ситуація безпеки в країні.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Андрій Єрмак висловив подяку Китаю за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що наша країна поважає недоторканність кордонів інших держав, як це передбачено Статутом ООН, а також Україна прагне відновлення справедливого миру та відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська формула світу.

Разом із главою МЗС Дмитром Кулебою вони докладно розповіли про десять пунктів формули світу президента Володимира Зеленського.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули світу", — зазначив Єрмак.

Про ситуацію на фронті, втрати російських окупантів та масовані ракетні атаки по Україні, членів урядової делегації Китаю повідомили начальник ГУР МО Кирило Буданов та заступник керівника ОП Роман Машовець.

Омбудсмен Дмитро Лубинець поінформував членів делегації про українських полонених як цивільних, так і військових, яких утримує росія. Він повідомив про порушення прав громадян та воєнні злочини, які вчиняє росія.

Своєю чергою радник — уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла про незаконне вивезення українських дітей на територію росії та їх примусове усиновлення. Вона закликала долучитися до міжнародних зусиль щодо повернення українських громадян додому.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зі свого боку повідомив делегації про зусилля України та її партнерів щодо продовження "зернової угоди". Він наголосив на важливості забезпечення безперешкодного руху суден зерновим коридором, оскільки це стабільність на світовому ринку продовольства та знижує ризик виникнення продовольчих криз.

Також міністр енергетики Герман Галущенко та посол України в КНР Павло Рябікін розповіли про небезпеку через захоплення російськими окупантами Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. За їхніми словами, хаос, який влаштували росіяни на станції, зокрема й факт, що вони взяли в заручники персонал АЕС, збільшує ядерні ризики для всього. Міністр і посол наголосили, що станція має бути демілітаризована.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 травня Лі Хуей зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив главу держави, що Китай допомагатиме Україні "у межах своїх можливостей".