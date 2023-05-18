Китай оголосив Владивосток внутрішнім портом: у мережі сміються, але все не так просто

Де-факто Китай визнав Владивосток частиною своєї країни, але це дає можливість росії обходити санкції.

Головне митне управління КНР включило російське місто Владивосток до списку портів, якими вантажі можуть доставлятися з північних районів Китаю до південних без митних процедур. Таким чином фактично, Китай оголосив Владивосток внутрішнім портом, в мережі сміються з "дальновидності" президента росії володимира путіна, але є в цьому і тривожний момент.

Новий транзитний вузол почнуть використовувати з червня, повідомляє Caixin Global із посиланням на Головне митне управління КНР.

Це полегшить транскордонні перевезення місцевих товарів через найбільший російський порт на Тихому океані. Новий маршрут не тільки допоможе заощадити час та витрати на доставку товарів у південні провінції Китаю, але й сприятиме розвитку внутрішньої торгівлі та пожвавленню старіючої промислової бази північно-східного Китаю.

На це вже відреагували в мережі — українці висміюють "приєднання" росії до Китаю, але є й інша думка.

"Незабаром жителям Владивостока треба буде іспит складати з китайської мови, а то позбудуться ПМЖ", "Який ще Владивосток? Використовуємо правильні назви — Хайшеньвей", "Залишилося провести референдум і Хайшеньвень повернеться до рідної гавані", — пишуть коментатори.

У той же час, деякі висловлюють побоювання, що таке рішення Китаю може мати негативні наслідки для України — дасть можливість росії обходити санкції.

"Я б не радів. Внутрішні правила Китаю, без митного оформлення. Завозь, що хочеш і жодних санкцій. Знайшли спосіб переграти Штати", "Це швидше, щоб прохід санкційних товарів на митниці не було можливості відстежувати", — зазначають вони.

Як раніше повідомляв "Телеграф", під час свого візиту до України спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Китай допомагатиме Україні "в рамках своїх можливостей".