Нові неприємності для росії та стратегія стримування Пекіна. Головне про плани саміту G7

Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні через інтернет

У Японію починають з'їжджатися лідери країн з найпотужнішою економікою, бо у Хіросімі з 19 по 21 травня пройде саміт Великої сімки. Головна тема — вирішення загроз війни росії проти України та агресивна політика Китаю щодо Тайваню. Місто також обрали символічне — це місце першої у світі ядерної атаки, а також рідне місто японського прем'єра Фуміо Кісіди. Вибір локації підкреслює рішучість розв'язати питання ядерного роззброєння. Але на тлі загострення напруженості навколо росії, Північної Кореї та Китаю очікування прориву є низькими.

"Телеграф" розповідає, що треба знати про головні плани саміту:

Хто запрошений?

"Велика сімка" — група провідних індустріальних країн, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

Як заведено в останні роки, лідери деяких країн, що не входять до G-7, також братимуть участь у зустрічах. Цього року запрошено лідерів Австралії, Бразилії, Коморських Островів, Островів Кука, Індії, Індонезії, Південної Кореї та В’єтнаму. Це тому, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда наголошує на важливості налагодження контактів із країнами на Глобальному Півдні. Окрім цього, президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні через інтернет.

Також запрошені лідери ООН, Міжнародного енергетичного агентства, МВФ, Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров'я та СОТ.

А ось Китай і росія навіть не були запрошені на зустріч у Хіросімі.

Головні теми та "сюрпризи для рф"

Планується, що лідери G-7 рішуче засудять війну росії проти України, пообіцявши продовжувати підтримку України, яка готується до контрнаступу. Західні медіа пишуть, що лідери G7 планують продовжити "стискати" російську економіку. За даними Bloobmerg, лідери G-7 об’єднаються зі своїми колегами з Євросоюзу в Японії, щоб знайти шляхи усунення лазівок для обходу санкцій. Вони обговорять можливість майже повної заборони експорту до росії.

Reuters теж пише, що планується посилити санкції проти росії, вдаривши по енергетиці та експорту, які підтримують військові зусилля москви. Нові кроки будуть спрямовані на ухилення від санкцій щодо третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії в росії та обмеження торгівлі, яка підтримує російську армію.

Також буде зосереджено увагу на загрозі Тайваню з боку Пекіна, а також на способах зменшення залежності економіки та ланцюга постачання західних демократій від Китаю.

Високопоставлені джерела в уряді Німеччини назвали саміт "геополітичною G7", передає Reuters, бо він вирішуватиме масштабну безпекову кризу, продовольчу безпеку тощо.

"Оскільки напруженість між Китаєм і Сполученими Штатами зростає, нам потрібно висловити правила гри, щоб ми могли зберегти наші можливості міжнародного співробітництва", — сказав чиновник.

G-7 запропонує країнам Глобального Півдня більше підтримки в галузі охорони здоров’я, продовольчої безпеки та інфраструктури для розвитку тісніших зв’язків.

З росією розібралися, щодо Китаю досі є розбіжності

Водночас всередині G7 є розбіжності щодо Китаю, повідомляє Reuters із посиланням на кількох офіційних осіб. Країни борються над тим, щоб уникнути загрози від Китаю для глобальних ланцюжків постачання та економічної безпеки, але не відчужуючи повністю потужного торгового партнера. Країни G7 тісно економічно пов’язані з Китаєм, другою за величиною економікою світу та ключовою глобальною виробничою базою та ринком.

Їхні розбіжності щодо Китаю були акцентовані після того, як президент Франції Еммануель Макрон відвідав Пекін і закликав Євросоюз зменшити свою залежність від США. Високопоставлений чиновник адміністрації США сказав, що саміт покаже спільний підхід до Китаю, хоча він визнав, що це "одне з найбільш складних питань".

Нове оборонне партнерство з Японією

Тимчасом прем'єр-міністр Великої Британії вже в Токіо та готується оголосити про нове оборонне партнерство з Японією напередодні саміту G7, передає The Guardian. Вони обговорять розширення оборонного співробітництва в умовах посилення войовничості Китаю проти Тайваню. У кінці сторони оприлюднять Хіросімську угоду, яка прописує обов’язок консультуватися один з одним щодо військових рішень і навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні авіаносної ударної групи, підрозділу Королівського флоту.

Звісно, ще одним пріоритетом Сунака стане тиск на інших світових лідерів, щоб вони подвоїли підтримку України. Як написав Сунак у своєму Twitter, він скористається можливістю "показати путіну, що G7 підтримує Україну".

Що ще відбуватиметься?

На полях саміту Фуміо Кішіда зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, щоб обговорити тіснішу співпрацю в галузі безпеки, можливо, включаючи посилення ядерного стримування.

Раніше "Телеграф"розповідав, що координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі анонсував нові санкції проти росії, які позначаться на здатності окупантів вести жорстку війну в Україні.