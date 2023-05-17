Вплине на здатність росії вести війну: на саміті G7 готують "сюрприз" для рф

Щодо Росії приймуть нові обмежувальні заходи

Проти росії на найближчому саміті лідерів країн G7 введуть нові санкції, які позначаться на здатності окупантів вести жорстку війну в Україні.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, на саміті, який відбудеться з 19 по 21 травня в японському місті Хіросіма, партнери України планують вжити певних кроків, спрямованих на ізоляцію країни-агресора.

Кірбі нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення країни G7 постійно підтримували Україну і "відрізали президента росії володимира путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу".

"На наступному саміті світ побачить конкретні дії щодо подальшої ізоляції рф", — сказав він.

Представник американського керівництва наголосив, що на сьогоднішній день рівень згуртованості країн G7 у боротьбі з агресором навіть вищий, ніж це було рік тому.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на найближчому саміті G7 анонсували вжиття обмежувальних заходів, спрямованих на експорт продукції з росії та на енергетичний сектор країни.