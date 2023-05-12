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Україна продовжує тиснути санкціями: цього разу дісталося не лише росії

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти російських окупантів Новина оновлена 12 травня 2023, 21:57
Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти російських окупантів. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Санкції накладено на власність російських компаній в Україні та осіб, які з ними пов’язані

В Україні триває "санкційний день". Володимир Зеленський затвердив другий пакет санкцій проти 200 оборонних підприємств не лише росії, а й Білорусі.

Про це йдеться на сайті Офісу президента. Згідно з інформацією з указів, обмеження запроваджуються терміном на 10 років.

Так, Україна ввела санкції проти низки російських підприємств зі сфери оборонно-промислового комплексу, а саме:

  • Роскосмосу;
  • Центрального науково-дослідного інституту міноборони росії;
  • АТ "ГЛОНАСС";
  • ФДУП "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро "Технолог".

Також санкції зачепили 17 білоруських підприємств. До списку увійшли конструкторське бюро "Дісплей", ТОВ "ІК Локомотив-сервіс", Гомельський завод лиття та нормалей, Могилівський вагонобудівний завод, ВАТ "Гомсільмаш".

"Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики. Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України", — прокоментував нові обмеження український президент у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Європа готується запровадити санкції проти Китаю за допомогу росії під час війни в Україні після 24 лютого. В уряді Китаю не погоджуються з такими заходами щодо китайсько-російської співпраці.

Теги:
#Росія #Білорусь #Санкції #Володимир Зеленський