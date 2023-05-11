Відомий російський олігарх "допоможе" відбудувати Україну: у США ухвалили історичне рішення

Олігарх уже давно перебуває під санкціями

У США вперше дозволили передати на відновлення України конфісковані російські активи.

Як інформує агентство Reuters, таке рішення ухвалив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Наголошується, що йдеться про суму в 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху та власнику пропагандистського телеканалу "Царьград ТВ" Костянтину Малофєєву. Кошти було заморожено через звинувачення в ухиленні від санкцій.

Завдяки бюджетній поправці, ухваленій наприкінці 2022 року, США тепер можуть передати активи на потреби України.

"Хоча це перша передача Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, вона не буде останньою", — зазначив Гарланд.

Як відомо, Малофєєв у 2014 році відіграв важливу роль у підтримці терористів т.зв. "днр", адже саме його колишній консультант Олександр Бородай став першим "головою" квазіреспубліки. Крім того, олігарх не приховував, що організовував фінансування для окупаційних військ у Криму та ОРДЛО. За це він став одним із перших росіян, які потрапили до списку санкцій Заходу.

Варто зазначити, що у березні 2023 року стало відомо, що його машину нібито намагалися підірвати. У росії тоді традиційно звинуватили українські спецслужби