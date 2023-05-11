Известный российский олигарх "поможет" отстроить Украину: в США приняли историческое решение

Олигарх уже давно находится под санкциями

В США впервые разрешили передать на восстановление Украины конфискованные российские активы.

Как информирует агентство Reuters, такое решение принял генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Отмечается, что речь идет о сумме в 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому олигарху и владельцу пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" Константину Малофееву. Средства были заморожены из-за обвинения в уклонении от санкций.

Благодаря бюджетной поправке, принятой в конце 2022 года, США теперь могут передать средства на нужды Украины.

"Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", — отметил Гарланд.

Как известно, Малофеев в 2014 году сыграл важную роль в поддержке террористов т.н. "днр", ведь именно его бывший консультант Александр Бородай стал первым "главой" квазиреспублики. Кроме того, олигарх не скрывал, что организовывал финансирование для оккупационных войск в Крыму и ОРДЛО. За это он стал одним из первых россиян, которые попали в санкционный список Запада.

Стоит отметить, что в марте 2023 года стало известно, что его машину якобы пытались взорвать. В россии тогда традиционно обвинили украинские спецслужбы