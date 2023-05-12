Украина продолжает давить санкциями: на этот раз досталось не только россии

Санкции наложены на собственность российских компаний в Украине и лиц, которые с ними связаны

В Украине продолжается "санкционный день". Владимир Зеленский утвердил второй пакет санкций против 200 оборонных предприятий не только россии, но и Беларуси.

Об этом сказано на сайте Офиса президента. Согласно информации из указов, ограничения вводятся сроком на 10 лет.

Так, Украина ввела санкции против ряда российских предприятий из сферы оборонно-промышленного комплекса, а именно:

Роскосмоса;

Центрального научно-исследовательского института минобороны россии;

АО "ГЛОНАСС";

ФГУП "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог".

Также санкции коснулись 17 белорусских предприятий. В список вошли конструкторское бюро "Дисплей", ООО "ИК Локомотив-сервис", Гомельский завод литья и нормалей, Могилевский вагоностроительный завод, ОАО "Гомсельмаш".

"Еще один санкционный пакет на сегодняшний день. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски. Санкции также введены в отношении компаний, связанных с медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины", — прокомментировал новые ограничения украинский президент в своем Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Европа готовится ввести санкции против Китая за помощь россии во время войны в Украине после 24 февраля. В правительстве Китая не согласны с такими мерами в отношении китайско-российского сотрудничества.