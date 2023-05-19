Радіація йде на Європу? У Польщі відповіли на шалену заяву кремля

Фейки росії дісталися Польщі

Росіяни зі своїми постійними фейками достукалися й до Європи. Так, марення про "радіоактивну хмару" миколи патрушева довелося спростовувати в Польщі.

Про це пише " Телеграф", посилаючись на заяву Національного агентства Польщі з атомної енергії.

Там засвідчили, що радіаційна ситуація в Польщі залишається в нормі і "жодним чином не загрожує здоров’ю чи життю людей та навколишньому середовищу". Вчені кажуть, що якщо рівень радіації в респуліці хоч якось тимчасово й зріс, то зовсім незначно і з природних причин.

"Регулярні збільшення потужності дози є природним явищем і мають місце, наприклад, при випадінні опадів. Через континент, включаючи Польщу, проходить атмосферний фронт, який іноді приносить рясні опади. Саме вони викликають "стрибки" у графіках", — кажуть у відомстві.

Однією з причин стрибків є Вісмут-214 — один із радіонуклідів уран-радієвого ряду (у тому числі похідне природного радіоактивного газу радону-222). Це підвищення також є несуттєвими, а крім того, цей ізотоп не використовується в жодній галузі, у тому числі і в озброєнні. Все насправді простіше — під час дощу аерозолі, що містять Bi-214, піднімаються із земної поверхні та вимиваються з атмосфери. Досягши детектора, можна виміряти гамма-випромінювання, що випускається цим ізотопом. Це спричиняє підвищення радіоактивного фону.

У зв’язку з усім вищезгаданим у відомстві закликали остерігатися дезінформації про нібито зростання радіації.

З чого все почалося?

Після чергового обстрілу України в кількох містах пролунали потужні вибухи, а з росії почали доносити марення про те, що їхня армія нібито знищила снаряди зі збідненим ураном, які нам поставила Британія. Втім, нічого спільного з реальністю ці фейки не мають. В Україні швидко пояснили людям, що це марення і що взагалі жодних таких боєприпасів росія не знищувала. Але, як можна побачити, на цьому росіяни не заспокоїлися і продовжують розповідати про свої вигадані "перемоги" та радіоактивні хмари.

Раніше ми писали, що росіяни розповідали, що "перемогли" ЗРК Patriot, але й тут їх упіймали на брехні.