Радиация идет на Европу? В Польше ответили на безумное заявление кремля

Фейки россии добрались до Польши

Россияне со своими постоянными фейками достучались уже и до Европы. Так, бредни о "радиоактивном облаке" николая патрушева пришлось опровергать в Польше.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявление Национального агентства Польши по атомной энергии.

Там засверлили, что радиационная ситуация в Польше остается в норме и "никоим образом не угрожает здоровью или жизни людей и окружающей среде". Ученые говорят, что если уровень радиации в респулике хоть как-то временно и возрос, то совсем незначительно и по вполне естественным причинам.

"Регулярные увеличения мощности дозы являются естественным явлением и имеют место, например, при выпадении осадков. Через континент, включая Польшу, проходит атмосферный фронт, который иногда приносит обильные осадки. Именно они вызывают "скачки" в графиках", — говорят в ведомстве.

Одной из причин скачков является Висмут-214 — один из радионуклидов уран-радиевого ряда (в том числе производное природного радиоактивного газа радона-222). Это повышения также являются несущественными, а кроме того этот изотоп не используется ни в одной отрасли, в том числе и в вооружении. Все на самом деле проще — во время дождя аэрозоли, содержащие Bi-214, поднимаются с земной поверхности и вымываются из атмосферы. Достигнув детектора, можно измерить гамма-излучение, испускаемое этим изотопом. Это вызывает повышение радиоактивного фона.

В связи со всем вышеуказанным в ведомстве призывали остерегаться дезинформации о якобы росте радиации.

С чего все началось?

После очередного обстрела Украины в нескольких городах прогремели мощные взрывы, а из россии начали доносится бредни о том, что их армия якобы уничтожила снаряды с обедненным ураном, которые нам поставила Британия. Впрочем ничего общего с реальностью эти фейки не имеют. В Украине быстро объяснили людям, что это бред и что вообще никакие такие боеприпасы россия не уничтожала. Но, как можно увидеть, на этом россияне не успокоились и продолжают рассказывать о своих выдуманных "победах" и радиоактивных облаках.

Ранее мы писали, что россияне рассказывали, что "победили" ЗРК Patriot, но и тут их поймали на вранье.