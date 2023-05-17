путин поцарапал Patriot: в США: уточнили степень "повреждения" американского ЗРК в Киеве

ЗРК Patriot продолжит стоять на страже украинского неба

Западные СМИ уточнили свою информацию о якобы повреждении ЗРК Patriot российским "Кинжалом" во время российской атаки на Киев 16 мая. Источники журналистов заявляют, что "повреждения" настолько незначительные, что систему даже не нужно убирать с поля боя для ремонта.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на трех неназванных американских официальных лиц.

Так, журналисты в очередной раз "обламали" российского министра шойгу с его фейками об уничтоженной технике ВСУ. Если ранее там заявляли, что Patriot был лишь поврежден, а не уничтожен, как говорят в рф, то сейчас и вовсе оказывается, что эти повреждения являются минимальными и не влияют на работоспособность комплекса. Тут следует отметить, что в Украине также не подтверждают бредни россиян об уничтожении ЗРК и даже больше, не комментируют никакие "повреждения". Но, если и верить информации CNN, то, к счастью для украинской ПВО, все у Patriot хорошо даже с этими "повреждениями".

Так, по словам официальных лиц США, сама система все еще находится в рабочем состоянии, а радиолокационная составляющая Patriot, один из важнейших ее элементов, не пострадала. Официальные лица США не считают, что Patriot нужно будет убрать с поля боя для ремонта.

"Повреждения системы ПВО Patriot после ракетного обстрела россией под Киевом во вторник утром минимальны, сообщили CNN трое американских официальных лиц, причем один чиновник назвал это "незначительным" повреждением", — говорится в материале.

В результате чего именно была "повреждена" система — ударом ракеты или осколками после её сбития, в материале не утверждается.

Напомним, ранее мы писали о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ни одна из американских систем Patriot не была уничтожена, а вся информация об этом — фейки.