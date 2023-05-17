В ВСУ опровергли фейк россиян об уничтожении Patriot

россияне в который раз бессовестно врут, заявляя о якобы "уничтожении" Patriot

В ходе очередной масштабной атаки на Украину в ночь на 16 мая силы ПВО сбили все 6 "Кинжалов", запущенных россией, однако россияне начали разгонять информацию, якобы в ходе этого обстрела им удалось уничтожить ЗРК Patriot. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг очередной фейк оккупантов.

Об этом он говорил в эфире национального телемарафона.

Игнат подчеркнул, что по словам россиян, весь состав нашей авиации "был уничтожен" уже "8 раз подряд" и если бы у Украины было такое количество воздушных судов, которые якобы "уничтожил" враг, то мы бы уже одержали победу.

"Я хочу сказать: Не беспокойтесь о судьбе Patriot", – призвал Игнат.

Это — целый зенитно-ракетный комплекс или еще "fire unit", состоящий из радара, нескольких пусковых (обычно их 8), командного пункта, машины управления, заряжающих и транспортных машин, а также машины связи.

Кроме самого ЗРК в его организационную структуру входят расчеты ПЗРК и подразделения поддержки эксплуатации и обслуживания. Штатная численность батареи Patriot – 90-100 человек.

"Уничтожить систему каким-нибудь "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что они там рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", — резюмировал Юрий Игнат.

Как ранее рассказывал "Телеграф", неназванный американский чиновник заявил, что россияне могли повредить Patriot, в США, по его словам, оценивают ущерб, который получил комплекс. При этом он подчеркнул, что комплекс точно не уничтожен.