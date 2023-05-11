"Это был шок": Данилов рассказал о реакции россиян на потерю "Кинжала"

Благодаря отменной работе Patriot небо над Украиной надежно защищено

Успешная первая ликвидация "неуловимой" гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевом стала настоящим шоком для россиян, поскольку они считали ее неуязвимой для системы украинского ПВО.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время украинского телемарафона.

По его словам, сбить "Кинжал" над столицей украинским воинам удалось благодаря системе противовоздушной обороны Patriot.

"Мы много раз сбивали другие ракеты, но "Кинжал" – это было впервые. Потому что мы получили соответствующие средства поражения – это системы Patriot. Они работают безупречно, в том числе, по таким целям. Для россиян это был шок, ведь они считали ракеты" Кинжал" невозможно сбить. Поэтому понимаем, что небо у нас защищено", — сказал он.

Алексей Данилов также обратился к гражданам и попросил не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ночь на 4 мая российские оккупанты атаковали столицу Украины, в том числе, были выпущены по Киеву и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Ее впервые за все время полномасштабной войны удалось сбить благодаря системе ПВО Patriot. Аналитики Defense Express опубликовали фотографии обломков ракеты.